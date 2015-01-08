Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима ЗКО. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Всего с 28 ноября по 9 декабря 2014 года за медицинской помощью обратился 91 житель с. Березовка, из них 75 детей и 16 взрослых. Акиматом области организован вахтовый метод выезда передвижного медицинского комплекса, в составе которого 2 терапевта, педиатр, хирург, акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, стоматолог, клинический лаборант и врач-рентгенолог. С 23 декабря 2014 г. в Березовку выехала бригада главных внештатных специалистов в составе невропатолога, эндокринолога, кардиолога, гастроэнтеролога, офтальмолога, у которых 161 человек получил консультацию. На сегодняшний день проводится анализ проведенных медицинских осмотров. Медицинский осмотр прошли 100% населения, у 50% (670 человек) были выявлены патологии. Как показал медосмотр, у 30,7% (206 человек) от этих 670 человек выявлены болезни органов дыхания, из них дети составляют 80% от 206 человек. Болезни кровообращения обнаружены у 146 человек, дети составляют 3,4% от этого числа. Болезни органов пищеварения выявлены у 93 человек, из них 17,2% - дети. Болезни костно-мышечной системы и соединительной системы 13,6% - это 91 человек, у детей таких заболеваний не обнаружено. Заболеваниями нервной системы страдают 36 человек, из них 2 ребенка. Болезни мочеполовой системы - 4,5%, т.е. 30 человек, из них дети - 3,3% (1человек). Оставшиеся 86 больных распределились по болезням крови, эндокринной системы, болезням органов чувств, психические заболевания и др. Также стало известно, что 4 января из научного центра педиатрии и детской хирургии г.Алматы прибыли 3 специалиста - кардиоревматолог, пульмонолог, невропатолог. 5 января с НИИ кардиологии и внутренних болезней г.Алматы приезжали 5 специалистов, среди которых 2 эндокринолога и 2 кардиолога, во главе с директором БЕРКИНБАЕВЫМ.