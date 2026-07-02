У полсотни человек на скрининге выявили рак в ЗКО

В Западно-Казахстанской области стали чаще выявлять онкологию на самых ранних стадиях (0 и 1), когда у человека еще нет никаких симптомов, а шансы на полное выздоровление максимальны. Об этом рассказала и.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО Айнаш Губайдуллина.

По данным главы Облздрава, за 2026 год этот показатель вырос до 32,7%, превысив запланированные цифры. Самое главное - в регионе постепенно снижается смертность от рака: за прошлый год она упала на 2,5%.

Что находят на бесплатных скринингах?

Спикер отметила, что таких результатов удалось достичь благодаря массовым обследованиям, которые жители ЗКО могут пройти бесплатно в своих поликлиниках. В Облздраве озвучили промежуточные итоги проверок:

Рак груди : Обследование прошли уже более 30 тысяч женщин (это почти 70% от плана). У 36 жительниц области рак нашли на самой ранней стадии. Еще у 1 176 женщин обнаружили доброкачественные опухоли, а у пяти тысяч - дисплазию.

: Обследование прошли уже более 30 тысяч женщин (это почти 70% от плана). У 36 жительниц области рак нашли на самой ранней стадии. Еще у 1 176 женщин обнаружили доброкачественные опухоли, а у пяти тысяч - дисплазию. Рак шейки матки : Скрининг прошли почти 23 тысячи казахстанок. Врачи выявили 3 случая рака и 297 предраковых патологий.

: Скрининг прошли почти 23 тысячи казахстанок. Врачи выявили 3 случая рака и 297 предраковых патологий. Рак кишечника (колоректальный): Скрининг прошли более 41 тысячи человек. Результат: у 10 жителей ЗКО обнаружили рак толстой кишки на ранней стадии, а еще у 210 человек - предраковые патологии (полипы).