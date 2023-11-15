В Бурлинском районе с сентября 2023 года по сегодняшний день зафиксировали падёж 13 голов молодняка крупного рогатого скота. Об этом сообщили в управлении ветеринарии ЗКО.

Семь животных пали в хозяйстве Каракудыкского сельского округа и шесть — у жителей Карагандинского сельского округа.

— У пяти павших голов взяли пробы для определения причины. Из них, по итогам лабораторных исследований, в двух материалах диагноз эмфизематозный карбункул (острое заболевание скота, которое характеризуется хромотой и быстрой гибелью животных) не подтвердился. В трёх материалах зарегистрировали положительный результат. Остальные восемь туш были испорчены, взять материал было невозможно, — рассказали в управлении.

В ведомстве отметили, что в октябре в Теректинском районе так же зарегистрировали очаг эмфизематозного карбункула. Пало две головы крупного рогатого скота. Итого инфекционное заболевание подтвердилось у пяти погибших животных.

К слову, фермеры Бурлинсокго района предполагали, что причиной падежа скота могла стать некачественная вакцина.

— В феврале и июле этого года нам выделили вакцину против эмфизематозного карбункула. Препарат производит ТОО «Антиген» из Алматинской области. В предыдущие годы в область поступала вакцина других производителей. Третьего ноября специалисты ветинспекции изъяли один флакон вакцины. Её эффективность исследуют в национальном референтном центре по ветеринарии. Результаты будут известны позже, — добавили в управлении.

В ведомстве заверили, что среди павшего скота нет животных, приобретённых по программе «Ауыл аманаты». Хотя крестьяне говорят обратное.

В управлении добавили, что владельцам животных, чей скот пал от нодулярного дерматита, чумы, эмфизематозного карбункула, злокачественного отёка, губкообразной энцефалопатии, ущерб возместят.