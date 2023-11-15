Главу полиции Жетысу сняли с должности после скандала в Талдыкоргане

Главу полиции Жетысуской области уволили после случая с изнасилованием в здании ДП Талдыкоргана, сообщает пресс-служба МВД.

Министр внутренних дел Ержан Саденов прибыл в регион.

— Для сотрудника полиции, который стоит на страже конституционных прав граждан нашей страны, закон и порядок должны быть превыше всего. Любое противоправное действие, совершённое как гражданами, так и недобросовестными полицейскими, должны жёстко пресекаться. Закон един для всех, никаких исключений не должно быть, — сказал он.

Начальника областного департамента полиции Атыгая Арыстанова освободили от занимаемой должности. Он руководил ведомством с июля 2022 года. Первого заместителя Арыстанова, Жасулана Байкенова, предупредили о неполном служебном соответствии.

Заместитель начальника департамента по кадровой политике Талант Жумабек и заместитель начальника по линии следствия Максат Ережепов также лишились должностей.

Обязанности главы департамента полиции Жетысу будет исполнять Арман Саданов. С 2019 года он руководил департаментом собственной безопасности МВД.

13 ноября стало известно о задержании начальника управления полиции Талдыкоргана. Марата Куштыбаева подозревают в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра. Девушку доставили в полицию за нарушение тишины в одной из съёмных квартир Талдыкоргана. Адвокат потерпевшей рассказал, что её завели в кабинет главного полицейского города, где и произошло изнасилование.