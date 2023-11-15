Гибель 4-летней девочки во время январских событий: суд оправдал военнослужащего

Военный суд Алматинского гарнизона оправдал военнослужащего контрактной службы Армана Жумана, сообщает «Радио Азаттык». Он обвинялся в «превышении полномочий» в рамках дела о гибели четырёхлетней Айкоркем во время январских событий 2022 года.

Прокурор просил для обвиняемого семь лет лишения свободы. Это максимальная санкция по пункту 1 части 2 статьи 451 «Превышение власти с применением оружия, повлёкшее тяжкие последствия».

Айкоркем погибла вечером седьмого января. Её семья ехала за продуктами, когда автомобиль попал под обстрел. Четырёхлетняя девочка скончалась на месте.

Власти предоставили семье трёхкомнатную квартиру. Фонд «Казахстан халкына» оплатил лечение старшей сестре за рубежом и открыл депозит на обучение в вузе.