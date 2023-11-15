Дело о гибели Айкоркем: прокуратура будет ходатайствовать об отмене приговора

Военный прокурор внесёт апелляционное ходатайство на отмену приговора в отношении военнослужащего контрактной службы Армана Жумана. Он обвинялся в «превышении полномочий» в рамках дела о гибели четырёхлетней Айкоркем во время январских событий 2022 года.

Сегодня, 15 ноября, военный суд Алматинского гарнизона оправдал его. Хотя прокурор просил для обвиняемого семь лет заключения. Это максимальная санкция по части 2 статьи 451 УК РК «Превышение власти с применением оружия, повлёкшее тяжкие последствия».

— Он был предан суду по обвинению в превышении власти с применением оружия, повлёкшее смерть несовершеннолетней и причинение телесных повреждений двум лицам. В ходе прений государственный обвинитель просил признать Жуман виновным по предъявленному обвинению и назначить наказание в виде семи лет лишения свободы. Прокурором будет внесено апелляционное ходатайство на отмену приговора, — говорится в сообщении главной военной прокуратуры.

Айкоркем погибла вечером седьмого января. Её семья ехала за продуктами, когда автомобиль попал под обстрел. Четырёхлетняя девочка скончалась на месте.