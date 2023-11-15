В Уральске на уложенном под дождём асфальте появились лужи

13 ноября в посёлке Зачаганск на улице Монкеулы рабочие проводили укладку асфальта. Это вызвало возмущение жильцов многоэтажек — асфальт укладывали под дождём. Ранее на этом участке вели ремонт теплосетей. Проект обошёлся в 534 миллиона тенге, в него входил демонтаж старого асфальта и труб. А после окончания работ — восстановление асфальта-бетонного покрытия.

На месте, где под дождём проводили дорожные работы, уже образовались лужи. Особенно там, где рабочие лопатами пытались осушить участок.

Фото Медета Медресова

Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска Азамат Халелов сказал, что это произошло из-за отсутствия ливнёвок.

— Лужи появились после обильного дождя, такое бывает. Это из-за отсутствия слива. Как только его установят, лужи должны уйти. Акцент проекта был на замене труб, дорогу восстановили только там, где раскопали, — прокомментировал Халелов.

К слову, объект ещё не закончили. Принять его планируют в конце ноября. У подрядной организации ТОО «Жайык сити» есть гарантийные обязательства на два года.