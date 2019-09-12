Иллюстративное фото из архива "МГ" Как уверяют представители надзорного органа на официальном сайте облпрокуратуры, по результатам служебного расследования и заключений соответствующих экспертов установлены факты, когда у врачей была возможность предотвратить наступление смерти новорожденного. - Прокуратурой города Атырау по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей работниками городской поликлиники №3 при оказании медицинских услуг роженице начато досудебное расследование по части 3 статьи 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником", - сообщили прокуроры, добавив, что дело сейчас в производстве департамента полиции области. Аналогичные факты установлены в деятельности городских поликлиник №4 и №5 при оказании медицинских услуг пяти роженицам. - По данным фактам произведена регистрация в книгу учета информации прокуратуры города и для принятия процессуальных решений направлены в управление полиции города, - отметили в прокуратуре. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.