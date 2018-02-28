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Социум

У жителей Атырау из-за беспролазной грязи разваливается обувь

Жители поселка Бирлик-2 пожаловались на бездорожье и грязь в своем населенном пункте, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В чат-канал Telegram "Акимат Атырауской области" с жалобой обратилась жительница поселка Бирлик. - Когда проложат дорогу на нашей 25 улице поселка Бирлик. Из-за непролазной грязи обувь разваливается на глазах - сегодня отклеилась подошва сапога. Дети не могут попасть в школу, машины застревают на ходу, акимат Атырау, помогите в решении нашей проблемы, - пишет местная жительница. Отметим, что в 2017 году из местного бюджета было выделено 450 млн тенге на разработку П
gorod
У жителей Атырау из-за беспролазной грязи разваливается обувь
Жители поселка Бирлик-2 пожаловались на бездорожье и грязь в своем населенном пункте, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В чат-канал Telegram "Акимат Атырауской области" с жалобой обратилась жительница поселка Бирлик. - Когда  проложат дорогу на нашей 25 улице поселка Бирлик. Из-за непролазной грязи обувь разваливается на глазах - сегодня отклеилась подошва сапога. Дети не могут попасть в школу, машины застревают на ходу, акимат Атырау, помогите в решении нашей проблемы, - пишет местная жительница. Отметим, что в 2017 году из местного бюджета было выделено 450 млн тенге на разработку ПСД на проведение дорожно-строительных работ на 207 улицах общей протяженностью 220 км. Начало работ запланировано на 2018 год.
Камилла МАЛИК
грязь жалоба

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