У жителей Атырау из-за беспролазной грязи разваливается обувь

Жители поселка Бирлик-2 пожаловались на бездорожье и грязь в своем населенном пункте, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В чат-канал Telegram "Акимат Атырауской области" с жалобой обратилась жительница поселка Бирлик. - Когда проложат дорогу на нашей 25 улице поселка Бирлик. Из-за непролазной грязи обувь разваливается на глазах - сегодня отклеилась подошва сапога. Дети не могут попасть в школу, машины застревают на ходу, акимат Атырау, помогите в решении нашей проблемы, - пишет местная жительница. Отметим, что в 2017 году из местного бюджета было выделено 450 млн тенге на разработку П