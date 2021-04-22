У жителей микрорайона Уральска появилась возможность подключить горячую воду

В данный момент жители Зачаганска пользуются бойлерами для подогрева воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 22 апреля, аким ЗКО Гали Искалиев посетил реконструированную котельную АТП «Водстрой», где генеральный директор АО "Жаыйктеплоэнерго" Куат Мусин рассказал о проделанной работе. Со слов Куата Мусина, котельная АТП «Водстрой» была введена в эксплуатацию в 1973 году. К ней были подключены 33 жилых дома (2140 абонентов) и 7 соцобъектов в поселке Зачаганск. - Оборудование, которое тут находилось, устарело, были установлены паровые котлы, приходилось греть воду, чтобы выраб