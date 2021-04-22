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Социум

У жителей микрорайона Уральска появилась возможность подключить горячую воду

В данный момент жители Зачаганска пользуются бойлерами для подогрева воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 22 апреля, аким ЗКО Гали Искалиев посетил реконструированную котельную АТП «Водстрой», где генеральный директор АО "Жаыйктеплоэнерго" Куат Мусин рассказал о проделанной работе. Со слов Куата Мусина, котельная АТП «Водстрой» была введена в эксплуатацию в 1973 году. К ней были подключены 33 жилых дома (2140 абонентов) и 7 соцобъектов в поселке Зачаганск. - Оборудование, которое тут находилось, устарело, были установлены паровые котлы, приходилось греть воду, чтобы выраб
Кристина Кобина
У жителей микрорайона Уральска появилась возможность подключить горячую воду
В данный момент жители Зачаганска пользуются бойлерами для подогрева воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Жители Зачаганска смогут пользоваться централизованной горячей водой
Жители Зачаганска смогут пользоваться централизованной горячей водой
Сегодня, 22 апреля, аким ЗКО Гали Искалиев посетил реконструированную котельную АТП «Водстрой», где генеральный директор АО "Жаыйктеплоэнерго" Куат Мусин рассказал о проделанной работе. Со слов Куата Мусина, котельная АТП «Водстрой» была введена в эксплуатацию в 1973 году. К ней были подключены 33 жилых дома (2140 абонентов) и 7 соцобъектов в поселке Зачаганск. - Оборудование, которое тут находилось, устарело, были установлены паровые котлы, приходилось греть воду, чтобы выработать пар, а затем этим паром греть воду, чтобы подать в жилые дома, - рассказал гендиректор ЖТЭ. - В ходе реконструкции было установлено три новых котла «Buran Boiler» (алматинской сборки), соответственно были установлены двигатели с частотной разгрузкой, внедрена новая технология, согласно которой, если на трассе будет повышенное давление, то частотная разгрузка будет давать двигателю задание увеличить обороты, или наоборот, если давление соответствует, чтобы понизить обороты. Благодаря этому мы будем меньше потреблять энергии. Реконструкция котельной по проекту длилась 8 месяцев. Стоит отметить, что в Зачаганске нет подогрева воды и многие жители пользуются бойлером. - На сегодняшний день каждый абонент нагревает воду за счет электроэнергии самостоятельно, реконструированная котельная позволяет по мощности подавать тепло, плюс к этому горячую воду. Задача - отработать этот вопрос с КСК. Для этого в каждом доме нужно установить теплообменный пункт. Вопрос сложный, и его необходимо решать совместно с жилищно-коммунальным хозяйством, КСК и ЖТЭ. Это будет строиться за счет жильцов, а стоимость будет зависеть от количества квартир в доме, - пояснил Куат Мусин. Стоит отметить, что проектная стоимость реконструкции котельной АТП «Водстрой» составила 536 миллионов тенге. Между тем Куат Мусин отметил, что есть необходимость в реконструкции еще одной крупной котельной в "Ауле ученых" в Зачаганске.
Жители Зачаганска смогут пользоваться централизованной горячей водой
Жители Зачаганска смогут пользоваться централизованной горячей водой
Куат Мусин
Жители Зачаганска смогут пользоваться централизованной горячей водой
Жители Зачаганска смогут пользоваться централизованной горячей водой
Гали Искалиев Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА  
реконструкция котельная

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