У жителя Актобе вымогали 700 тысяч тенге

Вымогатели угрожали распространить о нем сведения в соцсетях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 8 октября в департамент полиции Актюбинской области обратился житель города. Он рассказал о том, что неизвестные лица с 1 октября по настоящее время путем угрозы распространения в социальных сетях сведений, оглашение которых может причинить ущерб интересами потерпевшего лица, вымагают у него денежные средства в размере 700 тысяч тенге. - 12 октября сотрудниками УКП ДП области с привлечением СОБР ДП области при передаче денежных средств в сумме 600 тысяч т