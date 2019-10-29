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Социум

У жителя Актобе вымогали 700 тысяч тенге

Вымогатели угрожали распространить о нем сведения в соцсетях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 8 октября в департамент полиции Актюбинской области обратился житель города. Он рассказал о том, что неизвестные лица с 1 октября по настоящее время путем угрозы распространения в социальных сетях сведений, оглашение которых может причинить ущерб интересами потерпевшего лица, вымагают у него денежные средства в размере 700 тысяч тенге. - 12 октября сотрудниками УКП ДП области с привлечением СОБР ДП области при передаче денежных средств в сумме 600 тысяч т
Дана Рахметова
У жителя Актобе вымогали 700 тысяч тенге
Вымогатели угрожали распространить о нем сведения в соцсетях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" 8 октября в департамент полиции Актюбинской области обратился житель города. Он рассказал о том, что неизвестные лица с 1 октября по настоящее время путем угрозы распространения в социальных сетях сведений, оглашение которых может причинить ущерб интересами потерпевшего лица, вымагают у него денежные средства в размере 700 тысяч тенге. - 12 октября сотрудниками УКП ДП области с привлечением СОБР ДП области при передаче денежных средств в сумме 600 тысяч тенге, с поличным задержаны двое мужчин. Один - уроженец Темирского района, второй - житель города. В ходе проведения осмотра изъяты денежные средства, полученные от потерпевшего и иные вещественные доказательства, имеющие значение по уголовному делу, мера пресечения указанных лиц - подписка о невыезде, - сообщили в пресс-службе полиции. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 194 ч. 1 УК РК "Вымогательство". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
вымогательство

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