У жителя Атырауской области изъяли 24 килограмма осетра

Иллюстративное фото с сайта sergeydolya.livejournal.com 14 апреля полицейские в аул Жумыскер-2 Атырауской области остановили автомашину "Лада Приора", в багажнике было обнаружено 24 кг рыбы осетровых пород. Как сообщает руководитель пресс-службы ДВД Гульназира МУХТАРОВА, с начала операции «Бекіре-2015» выявлено 116 фактов нарушений, связанных с незаконным оборотом рыбных запасов, в том числе 102 факта незаконной добычи рыбы и нарушений правил рыболовства. Задержано 106 нарушителей, у которых изъято 8 тонн 830 кг рыбы, в том числе 250 кг рыбы осетровых пород. Также изъято более 100 орудий лова.