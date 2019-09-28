Как сообщили на станции, 82-летний водитель выехал на запрещающий сигнал светофора. К сожалению, мужчина погиб. Расследованием случившегося занимается Шалкарский отдел полиции, сообщили в линейном отделе полиции на станции Кандыагаш. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.