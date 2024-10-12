Убийство подростка из-за банки пива: дом потерпевших подожгли

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по факту умышленного уничтожения чужого имущества полицией возбуждено уголовное дело. Идет изучение камер видео наблюдения и опрос свидетелей. Для обеспечения безопасности семью взяли под круглосуточную охрану.

В ночь на 12 октября в Талгаре сгорел дом семьи 16-летнего подростка Шерзата, который погиб из-за банки пива. Пострадавших нет, но дом сгорел полностью, сообщила правозащитник Саида Таукелева в своем instagram.

— Ночью, пару часов назад мне позвонили родные потерпевших и сообщили ужасную новость, о поджоге дома наших потерпевших, по уголовному делу убийства школьника Шерзата из Талгара. Весь дом был уничтожен огнем, несмотря на оперативные действия пожарных служб. Этот удар пришелся на людей, которые и так находятся в сложнейшей жизненной ситуации. Трагедия произошла в тот момент, когда семья борется за справедливость и защиту прав своего ребенка. Ритуальные мероприятия 7 дней, как раз к ним шла подготовка родных. Все дети и взрослые были в доме родителей и данный пожар уничтожил только дом.... однако даже боюсь представить, какие намерения были у тех, кто поджигал, — написала Саида Таукелева на своей странице в инстаграм.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Идет изучение камер видеонаблюдения и опрос свидетелей. Для обеспечения безопасности семью взяли под круглосуточную охрану.