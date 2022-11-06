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Социум

Убийство в Алматинской области: акимат сделал заявление

Конфликт носил бытовой характер, заявили власти региона. Иллюстративное фото из архива "МГ" В ночь на шестое ноября в полицию поступило сообщение из больницы Енбекшиказахского района. В медучреждение доставили пять человек с различными ранениями, один из которых скончался. Расследуется уголовное дело по статье 99 УК РК (убийство). Журналист Михаил Козачков в своём Telegram-канале сообщил, что у троих из доставленных были ножевые ранения, а у двоих - огнестрельные. В пресс-службе акимата Алматинской области сообщили, что двух человек после оказания первой помощи отпустили домой. Ещё двух мужчин
Дана Рахметова
Убийство в Алматинской области: акимат сделал заявление
Конфликт носил бытовой характер, заявили власти региона.
Суд Атырау изменил уголовную статью полицейского, осуждённого за бездействие
Суд Атырау изменил уголовную статью полицейского, осуждённого за бездействие
Иллюстративное фото из архива "МГ" В ночь на шестое ноября в полицию поступило сообщение из больницы Енбекшиказахского района. В медучреждение доставили пять человек с различными ранениями, один из которых скончался. Расследуется уголовное дело по статье 99 УК РК (убийство). Журналист Михаил Козачков в своём Telegram-канале сообщил, что у троих из доставленных были ножевые ранения, а у двоих - огнестрельные. В пресс-службе акимата Алматинской области сообщили, что двух человек после оказания первой помощи отпустили домой. Ещё двух мужчин госпитализировали в реанимационное отделение. Власти заявили, что обстановка в регионе стабильная. Конфликт носил бытовой характер. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматинская область

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