Убийство в Алматинской области: акимат сделал заявление

Конфликт носил бытовой характер, заявили власти региона. Иллюстративное фото из архива "МГ" В ночь на шестое ноября в полицию поступило сообщение из больницы Енбекшиказахского района. В медучреждение доставили пять человек с различными ранениями, один из которых скончался. Расследуется уголовное дело по статье 99 УК РК (убийство). Журналист Михаил Козачков в своём Telegram-канале сообщил, что у троих из доставленных были ножевые ранения, а у двоих - огнестрельные. В пресс-службе акимата Алматинской области сообщили, что двух человек после оказания первой помощи отпустили домой. Ещё двух мужчин