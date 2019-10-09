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Социум

Убил и закопал в лесополосе: в ЗКО задержали подозреваемого в убийстве

Подозреваемый арестован Шынгырлауским судом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - 3 октября подозреваемый в совершении преступления установлен и задержан, а также водворен в изолятор временного содержания по статье 128 УПК РК "Задержание подозреваемого" и в последующем 4 октября года арестован судом Шынгырлауского района. Им оказался житель Шынгырлауского района, неработающий, ранее не судимый гражданин 1980 года рождения, - рассказали в пресс-службе департамента полиции. По данному факту ведется следствие, назначены ряд различных экспертиз. Личный с
Дана Рахметова
Убил и закопал в лесополосе: в ЗКО задержали подозреваемого в убийстве
Подозреваемый арестован Шынгырлауским судом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" - 3 октября подозреваемый в совершении преступления установлен и  задержан, а также водворен в изолятор временного содержания по статье 128 УПК РК "Задержание подозреваемого" и в последующем 4 октября года арестован судом Шынгырлауского района. Им оказался житель Шынгырлауского района, неработающий, ранее не судимый гражданин 1980 года рождения, - рассказали в пресс-службе департамента полиции. По данному факту ведется следствие, назначены ряд различных экспертиз. Личный состав Чингирлауского ОП отнесся к своим обязанностям крайне ответственно, работал круглосуточно, считая своим долгом и честью  установить, задержать и передать в руки правосудия преступника, посягнувшего на жизнь и здоровье человека. Напомним, 1 октября в  17.00 в южной части села Шынгырлау в лесополосе был обнаружен труп 57-летнего мужчины с признаками насильственный смерти. Тело было закопано в земле. Начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК "Убийство". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
убийство

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