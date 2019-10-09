Убил и закопал в лесополосе: в ЗКО задержали подозреваемого в убийстве

Подозреваемый арестован Шынгырлауским судом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - 3 октября подозреваемый в совершении преступления установлен и задержан, а также водворен в изолятор временного содержания по статье 128 УПК РК "Задержание подозреваемого" и в последующем 4 октября года арестован судом Шынгырлауского района. Им оказался житель Шынгырлауского района, неработающий, ранее не судимый гражданин 1980 года рождения, - рассказали в пресс-службе департамента полиции. По данному факту ведется следствие, назначены ряд различных экспертиз. Личный с