Убил и закопал в своем сарае: юношу осудили за убийство друга в Уральске

Летом прошлого года в местных пабликах появилось объявление о пропаже юноши. 21-летний Жеткерген Жамбылов 27 июня вышел из дома в микрорайоне Строитель и пропал. Родственники сразу же забили тревогу. Позже тело юноши откопали в сарае. По подозрению в совершении страшного преступления стал его друг - 18-летний Куандык Хайруллин. Ему предъявили обвинение по части 8 статьи 99 «Убийство из корыстных побуждений». Дело рассматривали присяжные заседатели.

Как рассказал сам Хайруллин, он познакомился с Жамбыловым в январе 2024 году. Они вместе работали в одном из супермаркетов Уральска. Молодые люди быстро подружились. Однако позже между ними произошел конфликт из-за кредита, который погибший оформил на себя. Часть полученных денег Жамбылов отдал другу, так как тот обещал вовремя выплачивать заем. Хайруллин не смог вовремя оплачивать.

В день трагедии Жеткерген Жамбылов пришел к Хайруллину домой и начал требовать погашения кредита.

– Он был зол, разговаривал на повышенных тонах, выражался нецензурной бранью. Сказал, что ради долга приехали из поселка. Я пытался его успокоить, позвал позавтракать и попросил дать мне пару недель. В какой-то момент он достал из кармана складной нож и нанес мне два удара в ногу. Потом порезал мне спортивку. Я испугался, зашел в сарай, взял нож и ударил его в шею, но рана была не глубокой. Он не успокоился, говорил, что я его обманываю. Тогда я ещё несколько раз ударил его ножом в грудь. Жеткерген упал, я стоял в шоковом состоянии. Я понял, что он умер. Взял из дома черные полиэтиленовые пакеты, накрыл тело, выкопал в сарае яму глубиной в метр и в сидячем положении закопал его тело, - рассказал Хайруллин.

Далее, по словам подсудимого, он зашел домой и переоделся. Телефоны погибшего, его наушники и два ножа он выбросил в реку Чаган. Спустя несколько дней к нему начали приходить родственники Жамбылова, полицейские и спрашивать где он. Всем Хайруллин лгал, что не знает о его местонахождении.

Однако прокурор Дина Изтлеуова попросила отнестись скептически к словам подсудимого. По её словам, Жамбылов пришел к нему без ножа, а удар, предположительно был нанесен Жамбылову в правое ребро, так как была повреждена задняя часть футболки. Однако точную причину смерти экспертиза установить не смогла, так как за месяц труп почти полностью разложился.

– Мы знаем только то, что нам рассказал сам Хайруллин. О том, что было на самом деле знает только Хайруллин. Даже бывалые сотрудники полиции были в шоке от увиденного. Они буквально по ложечке собирали останки Жеткергена. То, что Жамбылов первым ударил Хайруллина тоже звучит неправдоподобно. После произошедшего он даже не хромал. Об этом сказали свидетели. Я думаю, что у Жеткергена не было никакого ножа. Потерпевшие потеряли сына, брата и родного человека. Они его никогда не увидят. Поэтому, уважаемые присяжные, прошу вас вынести справедливое решение, - сказала Дина Изтлеуова.

Кстати, ранее полицейские провели обыск в его доме, однако ни следов преступления, ни сам труп они не нашли. Сам Хайруллин обманывал всех, говоря, что Жамбылов увлекся азартными играми, что у него было много долгов и кредитов и пытался покончить с собой.

Признался Хайруллин лишь тогда, когда все следы привели к нему. Родственники погибшего нашли его старый телефон, в котором сохранилась переписка с подсудимым. Хайруллин в них обещает Жамбылову вернуть долг в ближайшее время. Только тогда подсудимый признался следователю в содеянном.

– Я прошу прощения у родственников Жеткергена. Он умер от моих рук. Приношу свои искренние соболезнования. Мне жаль, что так вышло. Да, я убил его, но не из корыстных побуждений. Так сложились обстоятельства, - сказал Куандык Хайруллин.

Родственники умершего попросили суд назначить подсудимому самое строгое наказание.

Вердиктом присяжных Куандык Хайруллин признан виновным. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.