Иллюстративное фото с сайта vko.sud.kz Иллюстративное фото с сайта vko.sud.kz Жительница Карагандинской области приговорена к 17 годам лишения свободы за жестокое убийство двоюродного брата, 11-летнего Леона Серикбаева, сообщает Tengrinews.kz. Во вторник, 3 марта, судья по уголовным делам области огласил приговор студентке Карагандинского экономического университета Каламкас Аманбек, приговорив ее к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Отец покойного ребенка удовлетворен приговором, однако заявил, что намерен обжаловать его. Он считает, что убийцу сына нельзя исправить данным наказанием, так как когда человек идет на убийство, он уже считается рецидивистом. Напомним, пятиклассник Леон Серикбаев был убит 25 сентября 2014 года. Он был свидетелем того, как его двоюродная сестра попыталась похитить из дома норковую шубу его матери. Девушка, по версии следствия, нанесла брату удар ножом, после чего задушила. Вещи мальчика она сожгла, а тело сбросила в яму уличного туалета.