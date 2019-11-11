Убранные ограждения нужны для пешеходов - начальник МПС ЗКО

В основном пешеходы переходят дорогу в неустановленных местах возле торговых домов и рынков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Кенжебека Куспаева, ДТП с пешеходами происходят в местах, где есть массовое скопление людей, к примеру, возле торговых домов, рынков. - Эти места являются самыми опасными. Не так давно сняли ограждения вдоль дорог, к примеру, по улице Курмангазы, считаю, что они нам нужны. Все-таки сознательность наших граждан оставляет желать лучшего, - заявил начальни