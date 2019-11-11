Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Убранные ограждения нужны для пешеходов - начальник МПС ЗКО

В основном пешеходы переходят дорогу в неустановленных местах возле торговых домов и рынков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Кенжебека Куспаева, ДТП с пешеходами происходят в местах, где есть массовое скопление людей, к примеру, возле торговых домов, рынков. - Эти места являются самыми опасными. Не так давно сняли ограждения вдоль дорог, к примеру, по улице Курмангазы, считаю, что они нам нужны. Все-таки сознательность наших граждан оставляет желать лучшего, - заявил начальни
Кристина Кобина
Убранные ограждения нужны для пешеходов - начальник МПС ЗКО
В основном пешеходы переходят дорогу в неустановленных местах возле торговых домов и рынков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Кенжебека Куспаева, ДТП с пешеходами происходят в местах, где есть массовое скопление людей, к примеру, возле торговых домов, рынков. - Эти места являются самыми опасными. Не так давно сняли ограждения вдоль дорог, к примеру, по улице Курмангазы, считаю, что они нам нужны. Все-таки сознательность наших граждан оставляет желать лучшего, - заявил  начальник МПС ДП ЗКО. - Во время ОПМ "Безопасная дорога" мы пресекали нарушения пешеходов в районе рынка. Но они, несмотря на то, что полицейские останавливают их, все равно продолжают идти. Есть же рядом светофоры, но ими люди не пользуются, а если поставим ограждения, то они вынуждены будут переходить дорогу в положенном месте. Стоит отметить, согласно статистике более 4 тысяч пешеходов оштрафованы в этом году. Напомним, с начала года 22 пешехода погибли под колесами авто в ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
пешеход

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article