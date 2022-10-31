Участки дорог перекроют из-за ремонта в Уральске

Дороги будут перекрыты на трёх улицах. Фото со страницы городского акимата в Instagram В пресс-службе акима города сообщили, что в связи с запланированным ремонтом перекроют участки дорог на улицах Казталовская, Потанина, Громовой от железнодорожного переезда с улицы Куныскерей до проспекта Абулхаирхана (вместе с въездами и выездами). Движение будет приостановлено с 12:00 31 октября до третьего ноября. В городском акимате попросили водителей заранее планировать свой маршрут. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комм