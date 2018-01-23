Следственный судья Исатайского районного суда Атырауской области рассмотрел ходатайство дознавателя о санкционировании меры пресечения в виде "содержание под стражей" в отношении подозреваемого - водителя автомобиля "Hyndai Accent".

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.345 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Следствием установлено, что 14 января 2018 года примерно в 14 часов подозреваемый, управляя транспортным средством марки «Hyndai Accent» по трассе «Актобе-Атырау-Астрахань» недалеко от поселка Аккистау, направляясь в сторону города совершил лобовое столкновение с транспортным средством марки «ВАЗ 2115».

В результате ДТП пять человек, находившиеся в «ВАЗ 2115» скончались на месте, не приходя в сознания. Водитель и пассажиры иномарки были госпитализированы с травмами в районную больницу.

Ерлан ОМАРОВ