Участники ДТП часами не могли дождаться полицейских в Уральске

Полицейские жалуются на участившиеся ДТП, они просто не успевают до них доехать, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Четыре ДТП произошли в течение часа по улице Жангир хана. Всем участникам пришлось ждать полицейских долгое время. Столкновение пассажирского автобуса маршрута №7 и автомобиля ВАЗ 2112 произошло по улице Жангир хана напротив АЗС "Каз Мунай Газ" примерно в 15.00. По словам водителя автобуса, он направлялся в сторону остановки площадь Пугачева, навстречу ему ехал ВАЗ 2112. - Я врезался, потому что легковушка выехала на полосу встречного движения. Из пассажиров никто не пос