Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Участники ДТП часами не могли дождаться полицейских в Уральске

Полицейские жалуются на участившиеся ДТП, они просто не успевают до них доехать, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Четыре ДТП произошли в течение часа по улице Жангир хана. Всем участникам пришлось ждать полицейских долгое время. Столкновение пассажирского автобуса маршрута №7 и автомобиля ВАЗ 2112 произошло по улице Жангир хана напротив АЗС "Каз Мунай Газ" примерно в 15.00. По словам водителя автобуса, он направлялся в сторону остановки площадь Пугачева, навстречу ему ехал ВАЗ 2112. - Я врезался, потому что легковушка выехала на полосу встречного движения. Из пассажиров никто не пос
Кристина Кобина
Участники ДТП часами не могли дождаться полицейских в Уральске
Полицейские жалуются на участившиеся ДТП, они просто не успевают до них доехать, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Четыре ДТП произошли в течение часа по улице Жангир хана. Всем участникам пришлось ждать полицейских долгое время. Столкновение пассажирского автобуса маршрута №7  и автомобиля ВАЗ 2112 произошло по улице Жангир хана напротив АЗС "Каз Мунай Газ" примерно в 15.00. По словам водителя автобуса, он направлялся в сторону остановки площадь Пугачева, навстречу ему ехал ВАЗ 2112. - Я врезался, потому что легковушка выехала на полосу встречного движения. Из пассажиров никто не пострадал, вызвали полицию ждем, - пояснил водитель автобуса. Водитель ВАЗ 2112 объяснил свой выезд на встречную полосу тем, что его подрезал на дороге водитель "Нивы", и чтобы избежать столкновения, ему пришлось выехать на встречную полосу. К счастью в ДТП никто не пострадал.
Участниками еще одного ДТП стали легковые автомобили марки "Нексиа" и "Мазда". Столкновение легковушек произошло примерно в 15.30. Водитель автомобиля "Мазда" выезжал из поселка Коминтерн на улицу Жангир хана в сторону остановки Жазира, когда ему в бок врезался автомобиль марки "Нексиа", который направлялся со стороны остановки Жазира в сторону центра города. В ДТП пострадавших нет. Однако им пришлось ждать полицейских более часа.
Массовое ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в районе остановки Медколледж примерно в 15.00.  Водитель автомобиля марки "Мицубиси" направлялся в сторону остановки ЗКАТУ имени Жангир хана. В это время пассажирский автобус маршрута №3 выезжал со стороны стоянки, расположенной возле  Медколледжа. Они столкнулись, от удара "Мицубиси" врезался в автомобиль марки "Тойота", который ехал по улице Брусиловского и поворачивал на улицу Жангир хана. Стоит отметить, что водители в ожидании стражей порядка находились более двух часов. - Мы стоим тут уже два часа и доказываем друг другу, что правы. Все никак не дождемся полицейских, - пояснил один из участников ДТП.
Еще одно столкновение легковых автомобилей марки  "Мерседес" и "Фольксваген" произошло в 15.30 напротив автоЦОНа. По словам пассажира автомобиля "Фольксваген" Алии, в них врезался "Мерседес", когда они ехали в сторону центра города. - Мало того врезались прямо в заднюю часть машины, после этого они выехали с дороги в кювет. А пока мы вылазили из авто и приходили в себя, просто водитель "Мерседеса" сбежал, а пассажиры стоят рядом и не признаются, кто был водителем. Вызвали полицейских, ждем больше часа, не знаем, что делать, - заявила девушка. Пассажиры "Мерседес" от комментариев отказались. В результате столкновения никто не пострадал. В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что в течение часа в Зачаганске произошло 5 ДТП. - Только поэтому дежурные не смогли приехать вовремя на место вызовов, - пояснили в ведомстве.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
ДТП

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article