Участников драки, которых сняли на видео, привлекли к ответственности в ЗКО

Участниками драки оказались жители города Аксай, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, все мужчины, которых запечатлели на видео во время драки, привлекли к административной ответственности. - Распространяемая видео запись была изучена сотрудниками отдела полиции Бурлинского района. Участники инцидента были установлены. Они являются жителями г.Аксай, двое из которых 1993 года рождения и один 1995 года рождения. Также установлено, что в травмпункт г.Аксай обращался 26-летний парень, который после осмотра был отпущен