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Участников драки, которых сняли на видео, привлекли к ответственности в ЗКО

Участниками драки оказались жители города Аксай, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, все мужчины, которых запечатлели на видео во время драки, привлекли к административной ответственности. - Распространяемая видео запись была изучена сотрудниками отдела полиции Бурлинского района. Участники инцидента были установлены. Они являются жителями г.Аксай, двое из которых 1993 года рождения и один 1995 года рождения. Также установлено, что в травмпункт г.Аксай обращался 26-летний парень, который после осмотра был отпущен
Кристина Кобина
Участников драки, которых сняли на видео, привлекли к ответственности в ЗКО
Участниками драки оказались жители города Аксай, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот с видео Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, все мужчины, которых запечатлели на видео во время драки, привлекли к административной ответственности. - Распространяемая видео запись была изучена сотрудниками отдела полиции Бурлинского района. Участники инцидента были установлены. Они являются жителями г.Аксай, двое из которых 1993 года рождения и один 1995 года рождения. Также установлено, что в травмпункт г.Аксай обращался 26-летний парень, который после осмотра был отпущен домой. После изучения видеозаписи все участники инцидента были привлечены к административной ответственности по ст.434 КоАП РК "Мелкое хулиганство", - сообщили в пресс-службе ДП ЗКО. Напомним, видео, как дерутся мужчины, распространилось в мессенджере WhatsApp. Позже стало известно, что героем видеоролика, который учинил драку, оказался бывший сотрудник акимата Бурлинского района. Он работал юристом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
драка

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