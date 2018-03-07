Участок дороги до рынка Мерей в Атырау восстановят весной

В городском отделе ЖКХ сообщили, что развороченный асфальт восстановят в апреле - мае, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на мобильное приложение ACQ. По словам заведующиюего сектором транспорта и энергетики городского отдела ЖКХ Куаныша ИБРАГИМОВА вскрытие дорожного полотна на ул.Курмангазы были вызваны острой необходимостью из-за прорыва канализационной системы на данном участке. - Однако после того, как мы приступили к работам, выяснилось, что трубы пролегают на глубине 5-6 метров и капитальный ремонт невозможен. В настоящее время силами КГП "Атырау Су Арнасы" данный учас