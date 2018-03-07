Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Участок дороги до рынка Мерей в Атырау восстановят весной

В городском отделе ЖКХ сообщили, что развороченный асфальт восстановят в апреле - мае, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на мобильное приложение ACQ. По словам заведующиюего сектором транспорта и энергетики городского отдела ЖКХ Куаныша ИБРАГИМОВА вскрытие дорожного полотна на ул.Курмангазы были вызваны острой необходимостью из-за прорыва канализационной системы на данном участке. - Однако после того, как мы приступили к работам, выяснилось, что трубы пролегают на глубине 5-6 метров и капитальный ремонт невозможен. В настоящее время силами КГП "Атырау Су Арнасы" данный учас
gorod
Участок дороги до рынка Мерей в Атырау восстановят весной
В городском отделе ЖКХ сообщили, что развороченный асфальт восстановят в апреле - мае, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на мобильное приложение ACQ.
По словам заведующиюего сектором транспорта и энергетики городского отдела ЖКХ Куаныша ИБРАГИМОВА вскрытие дорожного полотна на ул.Курмангазы были вызваны острой необходимостью из-за прорыва канализационной системы на данном  участке. - Однако после того, как мы приступили к работам, выяснилось, что трубы пролегают на глубине 5-6 метров и капитальный ремонт невозможен. В настоящее время силами КГП "Атырау Су Арнасы" данный участок временно забетонирован, - рассказал Куаныш ИБРАГИМОВ. По словам собеседника, ремонтно-восстановительные работы на данном участке дороги планируется возобновить с наступлением тепла в апреле-мае этого года. - Как только позволит температурный режим, мы заменим все коммуникации и восстановим полностью асфальтовое полотно, - сообщил представитель городского отдела ЖКХ. Напомним, что из-за раскопанного асфальта на участке дороги по ул.Курмангазы до рынка "Мерей" в часы пик образуются многометровые пробки. Неровность на дороге создает аварийные ситуации и ДТП.
Скачать приложение "Атырау цифрлық қабылдау" можно скачать по следующим ссылкам: Apple iOS https://itunes.apple.com/kz/app/acq/id1291730281?mt=8 Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citizen&hl=ru Камилла МАЛИК
ремонт асфальт

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article