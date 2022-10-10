По информации пресс-службы акима города, в связи с запланированными дорожными работами перекрыт участок улицы Казталовская от ЖД переезда с улицы Куныскерей до улицы Потанина. Движение закрыто с девяти утра 10 октября до 9:00 12 октября. Водителей попросят заранее продумывать свой маршрут. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.