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Социум

Участок улицы перекрыли на неделю в Уральске

На данном участке проводится ремонт тепломагистрали.
Арайлым Усербаева
Участок улицы перекрыли на неделю в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В Уральске в рамках подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов идет реконструкция тепломагистрали ТМ-7. Из-за проведения строительно-монтажных работ в городе временно вводится ограничение для движения автотранспорта.

Движение на участках перекрыли с 19:00 19 июля, ограничения продлятся по 26 июля включительно:

  • Полностью закрыт перекресток улиц Ж. Молдагалиева и М. Жунисова.
  • Ограничено движение по улице Ж. Молдагалиева на участке от улицы Курмангазы до улицы М. Жунисова.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать пробок. Горожанам приносят извинения за временные неудобства и благодарят за понимание.

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