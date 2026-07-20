Участок улицы перекрыли на неделю в Уральске

В Уральске в рамках подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов идет реконструкция тепломагистрали ТМ-7. Из-за проведения строительно-монтажных работ в городе временно вводится ограничение для движения автотранспорта.

Движение на участках перекрыли с 19:00 19 июля, ограничения продлятся по 26 июля включительно:

Полностью закрыт перекресток улиц Ж. Молдагалиева и М. Жунисова.

Ограничено движение по улице Ж. Молдагалиева на участке от улицы Курмангазы до улицы М. Жунисова.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать пробок. Горожанам приносят извинения за временные неудобства и благодарят за понимание.