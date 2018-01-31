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Социум

Участок за 20 млн тенге был продан на аукционе в Уральске

Всего на земельном аукционе было представлено 5 участков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 31 января, в городском акимате состоялся первый в этом году аукцион по продаже права аренды земельных участков. По словам руководителя отдела земельных отношений Армана БИСИМБАЛИЕВА, была подана 71 заявка на участие в аукционе. Первый лот - земельный участок в поселке Круглоозерное площадью 6 соток был выставлен за 45 тысяч тенге. На его покупку было подано 8 заявок. Первоначальная оценочная стоимость составила 45 тысяч тенге, однако продали его за 400 тысяч тенге. - Второй лот - это
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Участок за 20 млн тенге был продан на аукционе в Уральске
Всего на земельном аукционе было представлено 5 участков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 31 января, в городском акимате состоялся первый в этом году аукцион по продаже права аренды земельных участков. По словам руководителя отдела земельных отношений Армана БИСИМБАЛИЕВА, была подана 71 заявка на участие в аукционе. Первый лот -  земельный участок в поселке Круглоозерное площадью 6 соток был выставлен за 45 тысяч тенге. На его покупку было подано 8 заявок. Первоначальная оценочная стоимость составила 45 тысяч тенге, однако продали его за 400 тысяч тенге. - Второй лот - это участок 10 соток, расположенный на пересечении улиц Матросова и Чайкина, предназначенный для строительства и обслуживания здания выставлен на торги за 167 тысяч тенге. Его приобрел участник за 5,08 миллиона тенге. Самым дорогим участком оказался лот под номером 5, который находится на пересечении улиц Штыбы и Шолохова. Его приобрела участница аукциона за 20 миллионов 30 тысяч тенге, - рассказал Арман БИСИМБАЛИЕВ. Также на торгах была продана земля в микрорайоне Сарытау. Участок площадью 25 соток был приобретен за 18,1 млн тенге. Самым маленьким лотом оказался участок под строительство ситиборда по проспекту Евразия. Его первоначальная стоимость составляла всего 700 тенге, а его приобрели его за 3 миллиона тенге. Стоит отметить, что в аукционе приняли участие 41 человек, которые подали 71 заявку на разные лоты. Право аренды предприниматели выкупают на три года. Если по истечению этих лет участок не будет использоваться по целевому назначению, акимат будет  вправе его отдать другому бизнесмену. Кроме того, после трех лет предприниматели могут выкупить данные участки по кадастровой стоимости, которая уже определена и в дальнейшем не изменится.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Земля аукцион участок

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