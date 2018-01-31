Участок за 20 млн тенге был продан на аукционе в Уральске

Всего на земельном аукционе было представлено 5 участков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 31 января, в городском акимате состоялся первый в этом году аукцион по продаже права аренды земельных участков. По словам руководителя отдела земельных отношений Армана БИСИМБАЛИЕВА, была подана 71 заявка на участие в аукционе. Первый лот - земельный участок в поселке Круглоозерное площадью 6 соток был выставлен за 45 тысяч тенге. На его покупку было подано 8 заявок. Первоначальная оценочная стоимость составила 45 тысяч тенге, однако продали его за 400 тысяч тенге. - Второй лот - это