Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Учебники обновлённого содержания будут доступны и в электронном варианте

Новые учебники можно будет скачать с помощью QR-кода, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Учебники обновлённого содержания можно будет скачивать через QR-коды. Об этом во время круглого стола по актуальным вопросам среднего образования в Мажилисе сообщил вице-министр образования Асхат Аймагамбетов. Министерство впервые предоставит родителям и детям учебники в электронном формате. "Раньше книги переиздавались раз в четыре года. Сейчас книги будут издаваться только тогда, когда существенно меняется государственный общеобязательный стандарт. Если ГОСО меняется, книги не дол
gorod
Учебники обновлённого содержания будут доступны и в электронном варианте
Новые учебники можно будет скачать с помощью QR-кода, сообщает informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ" Учебники обновлённого содержания можно будет скачивать через QR-коды. Об этом во время круглого стола по актуальным вопросам среднего образования в Мажилисе сообщил вице-министр образования Асхат Аймагамбетов. Министерство впервые предоставит родителям и детям учебники в электронном формате. "Раньше книги переиздавались раз в четыре года. Сейчас книги будут издаваться только тогда, когда существенно меняется государственный общеобязательный стандарт. Если ГОСО меняется, книги не должны перепечатываться, если, конечно, книга не в состоянии использования. Мы сейчас в нормативно-правовой документ внесли изменения, что каждый учебник, который будет выпускаться, а в 2018 году будут учебники для 3, 6 и 8 классов, обязательно будет дополнен электронным вариантом, чтобы родители могли через QR-код скачать учебник на планшет, мобильный", – сказал он. Вице-министр добавил, что из-за методологических недостатков в учебниках, авторами которых были преподаватели высших учебных заведений, Министерство образования внесло новую поправку. Теперь в состав авторского коллектива, который разрабатывает учебник, обязательно должны входить те, кто непосредственно преподаёт в школе, и методисты. "Мы считаем, что новый подход к формированию авторских коллективов должен позитивно отразиться на учебниках. Учебники нестандартные: там не просто воспроизводство информации, там подача информации. Цели обучения сейчас другие – не просто передать информацию, а нам важно научить ребёнка анализировать, думать, отвечать на вопросы и применять знания", – подчеркнул он. Асхат Аймагамбетов отметил, что после издания учебника обновлённого содержания ведомству необходимо будет выслушать мнение родителей. Для этого существует портал общественной экспертизы. "Сейчас мы изменили и порядок предметной экспертизы. Если раньше условно предметники собирались и давали ответы и анализ по учебникам, то сейчас те же предметники приедут и посмотрят, выполнены ли их замечания", – заключил он. Казахстанские родители раскритиковали новый учебник 7 класса по русскому языку автора Зинаиды Сабитовой. Родители посчитали, что автор учебника много внимания уделяет темам, которые не относятся к изучаемому предмету. Такое же возмущение вызвали недавно обновлённые учебники русского языка для пятых классов. Родители посчитали нынешнюю программу издевательством над детьми. Депутаты также высказали недовольство содержанием вышеуказанных учебников. Народные избранники посчитали, что учебник не выдерживает никакой критики.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article