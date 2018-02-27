Учебники обновлённого содержания будут доступны и в электронном варианте

Новые учебники можно будет скачать с помощью QR-кода, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Учебники обновлённого содержания можно будет скачивать через QR-коды. Об этом во время круглого стола по актуальным вопросам среднего образования в Мажилисе сообщил вице-министр образования Асхат Аймагамбетов. Министерство впервые предоставит родителям и детям учебники в электронном формате. "Раньше книги переиздавались раз в четыре года. Сейчас книги будут издаваться только тогда, когда существенно меняется государственный общеобязательный стандарт. Если ГОСО меняется, книги не дол