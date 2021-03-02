Вице-министр образовании и науки РК Шолпан Каринова сообщила, что на сегодняшний день 47% школьников Казахстана обучаются в штатном формате, остальные 53% остаются обучаться в дистанционном режиме. – Согласно постановлению главного санврача страны, с 1 марта ученики 1-5 классов общеобразовательных и 1-7 классов международных школ перешли на комбинированный формат обучения. В связи с этим организациям образования предоставлено право самостоятельно определять предметы, которые будут проводиться в штатном и дистанционном форматах. Основные предметы мы рекомендуем проводить в оффлайн режиме, а такие предметы, как художественный труд, музыка оставлять пока в дистанционном формате. Кроме этого, в случае болезни или в случае контакта с больными по заявлению родителей школьники могут обучаться в режиме онлайн, - сообщила Шолпан Каринова. Кроме этого, вице-министр отметила, что многих родителей беспокоит вопрос касательно школьной формы. – Еще в начале учебного года мы говорили, что в связи с ограничительными мерами ученикам не требуется приобретать и носить школьную форму. В связи с переходом на комбинированный формат обучения дети могут посещать школу в чистой, опрятной одежде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.