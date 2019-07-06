Сегодня, 6 июля, в рамках программы "Рухани жангыру", в честь 110-летия прошел цикл мероприятий, в том числе проведение круглого стола, возложение цветов к бюсту Гарифуллы Курмангалиева. Как рассказала заместитель директора Областного центра народного творчества Нургуль Бердашева, сегодня в рамках круглого стола говорили о творчестве Гарифуллы Курмангалиева, его становлении, о певческом диапазоне, а также о его учениках и родственниках. - Гарифулла Курмангалиев — уникальное явление в казахской музыкальной культуре XX века. В течение многих десятилетий он один представлял древнюю и высокоразвитую вокально-инструментальную традицию всего Западного Казахстана. Он обладал уникальным голосом, диапазон которого совмещал регистры тенора и сопрано. Блестящий домбрист, известен как автор знаменитого шлягера "16 девушек", - рассказала Нургуль Бердашева. -После участия в первом республиканском слете народного творчества, в 1934 году его приняли в Казахский музыкальный театр, где он исполнял роли Елемеса, Шеге, Сакана, Долды («Жалбыр», «Кыз Жибек», «Ер Таргын», «Дударай» Е.Брусиловского), Естая и другие. Заметное место в репертуаре Курмангалиева заняли казахские народные песни — «Айнакоз», «Боз жорга», «Он алты кыз», а также его собственные произведения — «Ак Жайык», «Нуржамал», «Акку», «Сүйген жар», «Жан еркем» и другие. Стоит отметить, что на оперной сцене Курмангалиев спел более 20 партий. Сильный и выразительный голос, потрясающая актёрская игра, все это позволило певцу создать неповторимые образы как в национальных операх, так и в зарубежных. По словам Нургуль Бердашевой, также 6 июля состоялся фестиваль с последователями учеников Курмангалиева и мастеров искусств Западно-Казахстанской области. Между тем, также на его родине в Каратобинском районе состоится четвертый республиканский конкурс исполнителя традиционного жанра "Терме", где примут участие 22 человека.