В Атырау начался разгар ремонтов. Это можно определить по переполненным стройотходами мусорным контейнерам. Однако некоторые атыраусцы неуважительно относятся к городу и перебарщивают с отходами. - В разгар ремонтов многие горожане решают проблему со строительными отходами легко и быстро, просто выгружают посреди города, там, где понравилось и нет свидетелей, - отмечают представители Спецавтобазы. Однако это незаконно и карается штрафом в 20 МРП (50 500 тг. - прим. автора). - Люди, уважаемые, наш город – это тот же ваш дом, выбросить мусор посреди двора, дороги, улицы, затолкать ваш пакет с мусором в урну перед подъездом – это то же самое, что замусорить середину вашей комнаты. Мы живём в тех условиях, которые сами себе создаём, - обратились с таким призывом спецавтобазовцы в соцсетях.