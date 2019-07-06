В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что в 15.19 по ул.Курмангазы, в районе рынка «Мирлан», произошло загорание легковой а/м марки «ВАЗ-2106». - Пожар локализован в 16.29 и ликвидирован в 16.47 силами 5-ПЧ. С ожогами госпитализированы в больницу граждане 1983 и 1980 года рождения, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Позже в ДЧС сообщили, что оба пострадавших были отпущены домой. Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО.