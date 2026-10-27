Учёные обнаружили гигантскую медузу длиной с двухэтажный дом

У берегов Аргентины ученые обнаружили гигантскую глубоководную медузу длиной около шести метров, которую сопровождали 19 молодых рыб. Исследователи предполагают, что они использовали необычную спутницу как укрытие от хищников, а также могли питаться остатками ее добычи, передает МойГород.

Необычную сцену зафиксировали на глубине 250–257 метров во время океанографической экспедиции в декабре 2025-го — январе 2026 года. Наблюдения проводили с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата SuBastian, изучавшего глубоководные экосистемы у атлантического побережья Южной Америки.

В центре внимания оказалась медуза Stygiomedusa gigantea — редкий глубоководный вид. Диаметр ее купола составлял около одного метра, а общая длина тела вместе с длинными ротовыми лопастями достигала примерно шести метров.

Рядом с ней держались 19 молодых рыб Centrolophus niger из семейства центролофовых. Большинство плавало под куполом медузы и вокруг ее ротовых лопастей. По мнению исследователей, такое расположение могло помогать рыбам прятаться от хищников.

Фото: M. Emilia Bravo et al. / Ecology, 2026

Однако укрытие — не единственная возможная причина такого соседства. Рыбы могли подбирать остатки добычи медузы, очищать ее поверхность от паразитов и мусора или даже питаться ее тканями. Во время наблюдений одну из рыб заметили за поеданием чего-то с ротовой лопасти медузы, но определить, что именно она ела, ученым не удалось.

Как отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Ecology, подобную связь между этими двумя видами зафиксировали впервые.

Ранее Stygiomedusa gigantea уже замечали рядом с одиночными рыбами другого вида, а молодых Centrolophus niger наблюдали в компании других медуз. Новое наблюдение у берегов Аргентины показало, что эти виды могут взаимодействовать друг с другом.

При этом ученые пока не знают, получает ли сама гигантская медуза какую-либо пользу от соседства с рыбами. Неизвестно и то, продолжают ли рыбы сопровождать ее после взросления.

Интересно, что гипотезу о связи между этими видами выдвигали еще в 1970-х годах. Тогда исследователи обратили внимание, что в Северной Атлантике медузы и рыбы иногда одновременно попадались в рыболовные сети. Однако непосредственно зафиксировать их совместное поведение удалось только сейчас.