Ученые ответили, помогает ли баня или сауна похудеть

При температуре воздуха в 80–90 °C за час человек теряет от 0,6 до 1 кг пота. Сколько именно — зависит от массы тела.

Баня помогает похудеть, притом быстро. Когда вы попадаете в жаркий воздух бани или сауны, организм тут же начинает регулировать температуру тела — выделяет пот, чтобы остудить кожу.

При температуре воздуха в 80–90 °C за час человек теряет от 0,6 до 1 кг пота. Сколько именно — зависит от массы тела.

В одном эксперименте молодые мужчины и женщины разного телосложения посидели в сухой сауне с температурой 90 °С два раза по 10 минут. Учёные измерили их вес после процедур, и оказалось, что люди с индексом массы тела выше нормы потеряли порядка 1,2–1,3 кг, с ИМТ в пределах нормы — 0,7–0,8 кг, а с недовесом — 0,4 кг.

Таким образом, в сауне вы можете потерять от 0,4 до 1,3 кг в зависимости от индекса массы тела и от пола. Но пригодится это разве что тем, кому надо мгновенно сбросить вес, например чтобы войти в весовую категорию на соревнованиях.

Когда люди говорят о похудении, чаще имеют в виду долгосрочные изменения — те, что не улетучатся, как только человек попьёт или поест. То есть хотят избавиться не от жидкости в организме, а от жира. А с ним так просто не разделаться.

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