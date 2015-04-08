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Ученые раскрыли состав лапши «Доширак»

Иллюстративное фото с сайта spasibovsem.ru Американские ученые обнародовали результаты исследования состава лапши быстрого приготовления. Итоги исследования вряд ли обрадуют любителей этого продукта. Как сообщает портал Naked Science, в участвовавшей в эксперименте лапше-рамен медики обнаружили много чего несъедобного. Во-первых, это пропиленгликоль — жидкость для сохранения текстуры лапши, используемая также в табачной промышленности и производстве антифриза. Во-вторых — антиоксидант трет-бутилгидрохинон, сохраняющий заправку лапши. Он также используется в парфюмерии, при выпуске лаков и смол
Marat
Ученые раскрыли состав лапши «Доширак»
Иллюстративное фото с сайта spasibovsem.ru
Иллюстративное фото с сайта spasibovsem.ru
 Иллюстративное фото с сайта spasibovsem.ru Американские ученые обнародовали результаты исследования состава лапши быстрого приготовления. Итоги исследования вряд ли обрадуют любителей этого продукта. Как сообщает портал Naked Science, в участвовавшей в эксперименте лапше-рамен медики обнаружили много чего несъедобного. Во-первых, это пропиленгликоль — жидкость для сохранения текстуры лапши, используемая также в табачной промышленности и производстве антифриза. Во-вторых — антиоксидант трет-бутилгидрохинон, сохраняющий заправку лапши. Он также используется в парфюмерии, при выпуске лаков и смол. Кроме того, в упаковке лапши содержится ароматизированная добавка моносодиум глутамат (он же усилитель вкуса в форме белых кристалликов), натрий и отвердитель бисфенол А. По словам медиков, последний присутствует в самой таре — чашке для лапши. Отметим, что в 2014 году ученые уже заявляли, что систематическое употребление лапши быстрого приготовления приводит к кардиометаболическому риску, вплоть до потенциального инсульта. А годом ранее в Сети появилось «вирусное» видео, в котором экспериментаторы сняли желудок человека, на протяжении двух часов пытающийся переварить рамен. «Если честно, длительное употребление этой штуки не может не привести к проблемам с сердцем и желудком», — заявил тогда доктор медицины Джерем Файн в интервью Yahoo Health.

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