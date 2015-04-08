Ученые раскрыли состав лапши «Доширак»

Иллюстративное фото с сайта spasibovsem.ru Американские ученые обнародовали результаты исследования состава лапши быстрого приготовления. Итоги исследования вряд ли обрадуют любителей этого продукта. Как сообщает портал Naked Science, в участвовавшей в эксперименте лапше-рамен медики обнаружили много чего несъедобного. Во-первых, это пропиленгликоль — жидкость для сохранения текстуры лапши, используемая также в табачной промышленности и производстве антифриза. Во-вторых — антиоксидант трет-бутилгидрохинон, сохраняющий заправку лапши. Он также используется в парфюмерии, при выпуске лаков и смол