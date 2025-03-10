Ученый рассказал, как встреча с НЛО меняет людей

Встреча с НЛО оказывает очень глубокое и специфическое воздействие на психику.

По информации KP.RU, Габриэль де ла Торре – психолог. Он применил все доступные науке методы глубокого «зондирования» психики. Исследовали 245 человек, среди которых 93 видели НЛО, остальные – контрольная группа. Все испытуемые психически здоровы, и не лгут: то и другое проверялось тщательно.

Вывод первый: встреча с НЛО оказывает очень глубокое и специфическое воздействие на психику;

Вывод второй: это воздействие не патологическое, то есть человек не съезжает с катушек. Однако он постоянно думает о космосе и о других мирах.

Ученый определяет этот феномен как «навязчивый непатологический интерес», и признает, что с таким психология сталкивается впервые. Так Де ла Торре называет феномен встречи НЛО «преобразующим личность».

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