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Социум

Учителей и госслужащих начали вакцинировать против COVID-19 в Атырауской области

За три дня в Атырау вакцинировано более 400 работников образования. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области, среди работников сферы образования проводится разъяснительная работа о необходимости прививки. Руководитель отдела организации и лицензирования медицинской помощи управления здравоохранения - Нина Оспанова, заведующий отделением городской поликлиники №5 Нурбакыт Купжанов, главный специалист областного управления образования Гаухар Такузова ответили на вопросы учителей, касающиеся вакцинации. Напомним, что в Атырауской области с 9 м
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Учителей и госслужащих начали вакцинировать против COVID-19 в Атырауской области
За три дня в Атырау вакцинировано более 400 работников образования.
Казахстан начнет вакцинацию от коронавируса 1 февраля
Казахстан начнет вакцинацию от коронавируса 1 февраля
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области, среди работников сферы образования проводится разъяснительная работа о необходимости прививки. Руководитель отдела организации и лицензирования медицинской помощи управления здравоохранения - Нина Оспанова, заведующий отделением городской поликлиники №5 Нурбакыт Купжанов, главный специалист областного управления образования Гаухар Такузова ответили на вопросы учителей, касающиеся вакцинации. Напомним, что в Атырауской области с 9 марта началась вакцинация учителей против коронавирусной инфекции. - За последние три дня вакцинировано 605 атырауцев. Из них 408 педагогов, 183 медицинских работника, 14 государственных служащих, - уточнили в пресс-службе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Али ЖУМАНОВ
Атырау Вакцинация Педагоги

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