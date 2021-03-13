Учителей и госслужащих начали вакцинировать против COVID-19 в Атырауской области

За три дня в Атырау вакцинировано более 400 работников образования. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области, среди работников сферы образования проводится разъяснительная работа о необходимости прививки. Руководитель отдела организации и лицензирования медицинской помощи управления здравоохранения - Нина Оспанова, заведующий отделением городской поликлиники №5 Нурбакыт Купжанов, главный специалист областного управления образования Гаухар Такузова ответили на вопросы учителей, касающиеся вакцинации. Напомним, что в Атырауской области с 9 м