4 октября в здании Областного казахского драматического театра имени Х.Букеевой состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. В нем приняли участие около 200 заслуженных педагогов области. Поздравить учителей с профессиональным праздником пришел недавно назначенный заместитель акима ЗКО Серик Егизбаев. – Всего несколько дней назад я был назначен на этот пост. Сам я родом из ЗКО, поэтому многих из вас я хорошо знаю. Немного волнуюсь, так как эта моя первая речь и я не хочу сейчас читать вам готовый текст. Вместо формальных слов я хочу от души, но своими словами, поздравить вас. Именно от педагогов зависит наше будущее. Мы очень хорошо понимаем роль учителя в современном обществе и смиренно преклоняем перед вами колени. Учитель - самая благородная профессия и это не дежурные слова. От всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и всего самого наилучшего, - заявил Серик Егизбаев. Стоит отметить, что на сегодняшний день в области насчитываются более 12 тысяч учителей. В торжественном мероприятии ряд педагогов были награждены медалями имени Ы.Алтынсарина, званием "Заслуженный работник образования", а так же были определены лучшие в номинациях "Лучший менеджер", "Лучший заместитель директора", "Лучший методист", "Лучший учитель начальных классов" и "Лучший воспитатель дошкольного учреждения". – Я работаю учителем математики и заместителем директора по воспитательной работе в Каменской средней школе района Байтерек. Я очень рада, что сегодня отметили мой труд и организовали такое мероприятие для нас. Я считаю, что самое главное в профессии учителя - это любить детей, любить свой труд. Только тогда можно добиться высоких результатов. Хочу поздравить всех своих коллег с сегодняшним праздником и от всей души пожелать всем мира, счастья и добра, - рассказала Марина Чевилова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.