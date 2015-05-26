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Учительницу облили бензином и подожгли возле школы в Астане

Фото с сайта http://astinfo.kz/ Женщина получила ожоги третей степени, сообщает Astinfo.kz. Инцидент произошел сегодня, 26 мая, примерно 10 утра. Неизвестный мужчина облил учительницу СОШ №25 в Астане и поджег ее. Информацию подтвердили в ДВД города. - Я видела как женщина бежала в огне и кричала: "Помогите!!" Это ужас какой-то, я шла напротив с ребенком, и машины начали останавливаться, ее потушили, и толпа собралась, кошмар какой-то, до сих пор руки трясутся от увиденного" - комментирует пользователь соцсети. Личность мужчины установлена. Им оказался бывший муж потерпевшей. Постановлением су
Marat
Учительницу облили бензином и подожгли возле школы в Астане
Фото с сайта http://astinfo.kz/
Фото с сайта http://astinfo.kz/
Фото с сайта http://astinfo.kz/ Женщина получила ожоги третей степени, сообщает Astinfo.kz. Инцидент произошел сегодня, 26 мая, примерно 10 утра. Неизвестный мужчина облил учительницу СОШ №25 в Астане и поджег ее. Информацию подтвердили в ДВД города. - Я видела как женщина бежала в огне и кричала: "Помогите!!" Это ужас какой-то, я шла напротив с ребенком, и машины начали останавливаться, ее потушили, и толпа собралась, кошмар какой-то, до сих пор руки трясутся от увиденного" - комментирует пользователь соцсети. Личность мужчины установлена. Им оказался бывший муж потерпевшей. Постановлением суда ему было запрещено приближаться к бывшей супруге. По неподтвержденной информации, женщина получила ожог 60% поверхности тела. Все обстоятельства происшедшего выясняются сотрудниками правоохранительных органов. В городе объявлен план "Перехват".
Астана Бензин поджог

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