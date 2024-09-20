В департаменте торговли и защиты прав потребителей по ЗКО сообщили, что в этом году поступило 18 жалоб от покупателей на автосалоны. В трех судебных делах департамент участвовал как третья сторона. Отмечается, что люди подают иски в суд и самостоятельно, без участия департамента

В департаменте торговли и защиты прав потребителей по ЗКО сообщили, что в этом году поступило 18 жалоб на автосалоны от покупателей. В трех судебных делах департамент участвовал, как третья сторона. Отмечается, что люди подают иски в суд и самостоятельно, без участия департамента.

В ведомстве рассказали о случае, когда мужчина купил автомобиль, но вскоре обнаружил, что зимой лобовое стекло замерзает, что ухудшает видимость. Также при нажатии на тормоз был слышен треск из коробки передач. Все эти проблемы были в рамках гарантийного срока, и покупатель отправил претензию продавцу, но ответа не получил. Тогда он обратился в департамент, а затем в суд.

В суде представитель производителя подтвердил, что проблемы, указанные в иске, были заводскими. В результате суд постановил взыскать в пользу покупателя 7 100 000 тенге за стоимость автомобиля, 71 000 тенге в виде неустойки и судебные расходы. В департаменте подчеркнули, что по закону, если товар имеет недостатки, продавец обязан немедленно заменить его или провести проверку в течение 30 дней.

Также в департаменте сообщили, что третье дело сейчас рассматривается в областном суде, так как в суде первой инстанции отказали в возврате денег за автомобиль. Житель Уральска по программе Trade-in решил обменять свою машину на более комфортную и оформил покупку в автосалоне. Однако спустя некоторое время выяснилось, что в 2021 году этот автомобиль был списан в США страховой компанией, как металлолом после серьезной аварии.

Напомним, что ранее был случай, когда житель Уральска, купивший в 2022 году автомобиль Exeed LX за 17 210 000 тенге, столкнулся с неисправностями в коробке передач и через суд добился возврата денег. Кроме того, в суде рассматривалось дело об угнанном автомобиле, который был продан жителю Уральска.