После заключения договора купли-продажи ему стало известно, что автомобиль находится в международном розыске и на него наложено ограничение.

️По данным пресс-службы областного суда, житель Уральска обратился в суд с иском к ТОО. Он просил расторгнуть договор купли-продажи автомобиля, взыскать стоимость машины с учетом убытков, снять его с учета и возместить моральный вред.

Из материалов дела следует, что мужчина купил подержанную машину в салоне. Стоимость авто частично оплатил за счет заемных средств. Однако после заключения договора купли-продажи ему стало известно, что автомобиль находится в международном розыске и на него наложено ограничение.

Несмотря на это городской суд №2 отказал ему в удовлетворении иска. Отказывая в иске, суд первой инстанции указал, что на момент совершения сделки и постановки на учет авто каких-либо ограничений на нем не было. Кроме этого, правоохранительные органы не установили, что авто является угнанным у потерпевшего по уголовному делу.

Не согласившись с таким решением суда, мужчина решил обжаловать его.

– Продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц. Неисполнение продавцом этой обязанности дает покупателю право требовать уменьшения цены товара либо расторжения договора и возмещения убытков, если не будет доказано, что покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар, - говорится в сообщении пресс-службы областного суда ЗКО.

Таким образом, апелляционная коллегия удовлетворила иск о расторжении договора купли-продажи, постановила взыскать стоимость авто с учетом убытков, частично удовлетворив требование о взыскании компенсации морального вреда. А вот снимать с учета машину мужчина должен будет сам. Для этого ему необходимо обратиться в уполномоченный орган, уточнили в пресс-службе ведомства.



