"Требуем изменить систему ОСМС" такая петиция появилась на сайте ePetition.kz. Казахстанцы просят министерство здравоохранения пересмотреть и дополнить правовые акты в системе обязательного медицинского страхования.

— Мы, граждане Республики Казахстан, просим Министерство здравоохранения РК внести на рассмотрение в Парламент РК изменения и дополнения в правовые акты РК, касающиеся обязательного социального медицинского страхования, где рассмотреть следующие вопросы, — сказано в петиции.

Авторы предлагают несколько изменений касающихся отчислений граждан.

1) У граждан должна быть возможность делать отчисления только из одного источника дохода, даже если их имеется несколько. То есть если человек работает на двух работах, то, по мнению авторов петиции, достаточно делать отчисления лишь с одной из них.

— Многие граждане не получают медицинские услуги в рамках системы ОСМС, а взносы, как мы знаем, сгорают, то есть, если гражданин не получил медицинскую услугу, условно, в определенный месяц, взнос ОСМС не возвращается и не накапливается. А поскольку они не накапливаются и не возвращаются, считаем, не должно быть двойных или множественных применений для исчислений и перечислений, — так аргументировали свою позицию авторы петиции.

2) Отменить индивидуальным предпринимателям обязательство по исчислению и перечислению взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию, если на соответствующий календарный месяц у них не было дохода.

— Если у индивидуального предпринимателя не было дохода на соответствующий календарный месяц, ему соответственно не с чего производить исчисление и перечисление взносов по ОСМС, — написали авторы петиции.

3) Рассмотреть возможность накопления гражданами взносов по ОСМС или хотя бы ее части, с возможностью передачи их близким родственникам.

— Поскольку система ОСМС не покрывает все медицинские услуги, данные накопления по взносам позволят гражданам РК самостоятельно решать на какие медицинские услуги их тратить, в том числе передавать их нуждающимся в лечении близким родственникам. Учитывая общественное недовольство системой ОСМС и выявленные государственным аудитом миллиардные нарушения, считаем, что данная система требует кардинальных изменений в части улучшения жизнедеятельности граждан РК путем рассмотрения в том числе вышеуказанных вопросов, — резюмировали авторы документа.

В настоящее время петиция набрала всего 128 голосов, голосование продлится до 19 февраля 2025 года. Напоминаем, что для её рассмотрения необходимо собрать не менее 50 тысяч подписей.



