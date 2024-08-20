В июле 2024 года Tickets.kz запустил продажу автобусных билетов онлайн, став первым таким сервисом в Казахстане. Сотрудничество с провайдером "Инстант" позволило предложить билеты от более чем 34 перевозчиков на внутренние рейсы.

Процесс поиска автобусных билетов идентичен бронированию авиабилетов: пользователь выбирает город отправления и прибытия, дату поездки и количество пассажиров. Рейсы можно фильтровать по времени в пути или стоимости. В будущем лучшие рейсы и перевозчики будут отмечены звездочкой.

Большинство билетов - электронные, что избавляет от необходимости печати. Все приобретенные билеты доступны в личном кабинете "Мой билет" и отправляются на email клиента.

Tickets является частью международного холдинга TTN, в который входят еще 4 бренда: Kissandfly, Mytickets, Travelfrom и Alrehlat. Холдинг работает на 29 языках, предоставляя услуги по продаже авиа-, ж/д и автобусных билетов для частных лиц и бизнеса.

Компания начала работу в Казахстане в 2015 году. Первый авиабилет был продан онлайн 3 июля того же года. Позже на сайте появились билеты казахского лоукостера FlyArystan. К 2023 году ежемесячные продажи достигли 15 тысяч авиабилетов.

Новая услуга делает сервис более универсальным для путешественников в Казахстане, расширяя возможности планирования поездок.