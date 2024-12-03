Уголовное дело против отца-убийцы двоих детей прекратили в Алматы

Суд постановил освободить отца-убийцу от уголовной ответственности, сообщили в фонде «Не молчи.kz». Напомним, жестокое убийство детей потрясло Алматы. 4 января, Роман Лесных, отец мальчиков, снял квартиру, купил пиццу детям, включил телевизор и зарезал своих детей. Один из мальчиков учился во втором классе, другой – в пятом. Погибшим Рафаэлю и Ринату было всего 8 и 12 лет.

Отец снял на телефон расправу над своими сыновьями и отправил запись сестре и бывшей жене. После убийства он ранил себя ножом, но остался жив. Родственники отмечают, что конфликты в семье происходили регулярно. Супруги развелись, но продолжали жить вместе с бабушкой и детьми. Близкие считают, что причиной трагедии могла стать ревность или месть.

- Суд объявил Романа Лесных невменяемым. Его будут лечить принудительно в психиатрическом учреждении. Уголовное дело в отношении него прекратили. Мы не смогли освещать судебный процесс, так как судья Какимжанов объявил суд закрытым, - отмечают в фонде.

Кроме того, судебно-психиатрическая экспертиза дала заключение, что мужчина страдает от шизофрении.

- Интересно то, что ни мать детей, проживавшая с ним, ни окружение за всю жизнь не замечали симптомов шизофрении, - задаются вопросом в фонде.

Ранее мы сообщали, что убийцу определили в психиатрическую больницу Актас. На протяжении двух месяцев «Не молчи.kz» требовал углубленной психиатрической экспертизы, поскольку возникали сомнения по поводу поставленного диагноза.

- Мы сомневаемся, что у него шизофрения, больше похоже на злорадную месть. Мы требуем исключить также коррупционную составляющую, так как предполагаем наличие родственных связей в СИЗО, откуда его быстро отправили в Актас, - заявили тогда в фонде.

Поведение Романа Лесных на очной ставке с его бывшей женой указывало на то, что он полностью осознавал свои действия и довел преступный умысел до конца. Мать погибших детей выразила недовольство, отметив, что суд прошел так, будто обвиняли её, а не его за убийство собственных детей.