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Происшествия Социум

Уголовное дело заведено по факту ДТП с двумя погибшими на трассе в ЗКО

По факту ДТП "КамАЗа" и легкового автомобиля, в котором погибли два человека, начато досудебное расследование, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - По данному факту ведется досудебное расследование по статье 345 ч. 4 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - отметил руководитель пресс-службы ДВД ЗКО Ибрагим ЖУСУПКАЛИЕВ. Напомним, ДТП произошло 22 февраля в 13.45 на трассе Уральск-Озинки. "КамАЗ" с прицепом направлялся в сторону Уральска, а "ВАЗ-2114" в противоположную сторону. Водитель легковушк
Кристина Кобина
Уголовное дело заведено по факту ДТП с двумя погибшими на трассе в ЗКО
По факту ДТП "КамАЗа" и легкового автомобиля, в котором погибли два человека, начато досудебное расследование, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
- По данному факту ведется досудебное расследование по статье 345 ч. 4 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - отметил руководитель пресс-службы ДВД ЗКО Ибрагим ЖУСУПКАЛИЕВ. Напомним,  ДТП произошло 22 февраля в 13.45 на трассе Уральск-Озинки. "КамАЗ" с прицепом направлялся в сторону Уральска, а "ВАЗ-2114" в противоположную сторону. Водитель легковушки, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "КамАЗом". В результате ДТП скончались водитель автомобиля "ВАЗ-21114" и его пассажир
ДТП трасса погибшие

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