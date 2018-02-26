Уголовное дело заведено по факту ДТП с двумя погибшими на трассе в ЗКО

По факту ДТП "КамАЗа" и легкового автомобиля, в котором погибли два человека, начато досудебное расследование, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - По данному факту ведется досудебное расследование по статье 345 ч. 4 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - отметил руководитель пресс-службы ДВД ЗКО Ибрагим ЖУСУПКАЛИЕВ. Напомним, ДТП произошло 22 февраля в 13.45 на трассе Уральск-Озинки. "КамАЗ" с прицепом направлялся в сторону Уральска, а "ВАЗ-2114" в противоположную сторону. Водитель легковушк