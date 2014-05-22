Напомним, в Уральске из музея Маншук МАМЕТОВОЙ в ночь на 21 мая вынесли снайперскую винтовку и другие экспонаты. В тот же день пресс-служба ДВД ЗКО сообщила, что грабители перевернули весь музей и вынесли снайперскую винтовку «Мосина» образца 1891 года, карабин «КО» и механический патефон. Кражу обнаружили сотрудники музея, открывшие его в 10 часов утра. Полицейские заявили, что преступление было раскрыто через 4 часа после поступления вызова, для чего использовали «инновационные технологии» и привлекли лучших сыщиков и экспертов Западного Казахстана. На деле оказалось, что единственные вещи, которые принадлежали семье Маметовых и хранятся в музее, - это самовар и камча, но их преступник оставил. Кроме того, преступник оставил много отпечатков пальцев, что только облегчило работу сыщикам. Сейчас руководство музея готовит документы, чтобы принять экспонаты назад в музей. Директор мемориального музея Маншук Маметовой Светлана БЕКТЕНОВА заявляет, что украденные вещи были музейными экспонатами, но ценности культурного наследия не имели: патефон был куплен в 1986 году примерно за 200 тенге, а винтовка и карабин были учебными – в конце 90-ых годов их подарили военные. - Патефон механический для граммофонных пластинок прямоугольной формы с откидной крышкой синего цвета. Патефон примерно 40-50 годов 20 века, в нерабочем состоянии, старый, стоимость 200 тенге. Учебная для школ винтовка системы "Мосина" с затвором, длинным металлическим стволом, деревянным прикладом черного цвета, выведен из строя, приобретен в фонд музея 31 декабря 1982 года от воинской части 73 652 станции Чемолган. Все вышеперечисленные музейные экспонаты внесены в фондовую книгу поступлений, имеют соответствующий номер, являются музейной ценностью как экспонаты, но не относятся к культурному наследию, - рассказала Светлана БЕКТЕНОВА.