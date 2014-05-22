В Уральске предприниматели судятся за квадратные метры

Сегодня, 22 мая, в экономическом суде под председательством судьи СЕЙДАХМЕТОВАЙ рассматривалось исковое заявление предпринимательницы Ирины ШИРВАНОВА на демонтаж лестничного пристроя к магазину. - В 2012 году я начала строительство своего магазина «ARGO» в доме по проспекту Евразия, 88. По соседству со мной ранее был магазин сотовой связи, потом его продали, и купила его моя ответчица Валерия ЖУКАЛИНА. На момент, когда ЖУКАЛИНА собиралась производить реконструкцию своего крыльца, как со стороны проспекта, так и со стороны двора, я помогла ей собрать подписи жильцов данного дома. Затем, поскольку наши магазины являются смежными, ЖУКАЛИНОЙ надо было мое нотариальное согласие на строительство. В то время я с моей ответчицей была в хороших отношениях и дала нотариальное соглашение, но так как в наших конторах в доверенности не указываются размеры постройки, то ЖУКАЛИНА устно заверила меня, что выступ лестницы будет 6 метров, - рассказала ИРИНА ШИРВАНОВА. По словам ответчицы ЖУКАЛИНОЙ, никакие ограничения по поводу размеров пристроя не оговаривались в доверенности, значит, довод истицы ШИРВАНОВОЙ не может быть принят во внимание судом. - В архиве акимата хранится копия эскизов проекта магазина, в котором стоят размеры, разрешенные законом, а это не более шести метров, так как выступ более этих размеров нарушает архитектурный вид здания. Суть дела в том, что на руках у ЖУКАЛИНОЙ есть такой же проект, заверенный бывшим начальником отдела архитектуры и градостроительства города Уральска ХУСАИНОВЫМ, но проект этот не подшит, а скреплен степлером, это значит, что ЖУКАЛИНА могла поменять страницы в проекте. Поскольку на ее бумагах стоят размеры 9,3 метра, а в акимате 6 метров, - сообщил суду адвокат истицы Рашид ШИРВАНОВ. По словам Ирины ШИРВАНОВОЙ, постройка длиной 9,3 метра загораживает половину входа в ее магазин, из-за этого снизилось количество покупателей и она несет материальные убытки. ЖУКАЛИНА подала исковое заявление на ШИРВАНОВУ с просьбой к суду взыскать все материальные затраты в ходе судебных разбирательств, а это 50 тысяч тенге. Судья, выслушав все ходатайства и дополнения по делу, перенесла решение суда по данному делу на понедельник.