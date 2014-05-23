Информацию о том, что ее дочь найдена мертвой, опубликовала в социальных сетях мать Виктории. Мария ОСТАПЕНКО коротко написала в Одноклассниках: «Ее убили. Она умерла...» В пресс-службе ДВД Костанайской области «НГ» подтвердили, что сегодня ночью был найден труп девочки в ходе осмотра строящегося здания недалеко от трассы Рудный-Тобол. По предварительной версии, прохожий увидел торчащую из земли руку и сообщил волонтерам, а те вызвали полицейских. - По одной из версий полиции, это может быть пропавшая 24 апреля 2014 года в Рудном Виктория Ганя, - сообщается в тексте, распространенном пресс-службой ДВД. - В пользу этой версии говорит то, что одежда схожа по описанию с той, в которой пропала девочка. В настоящее время проводится опознание и назначена экспертиза. Позже в ДВД области сообщили, что "родители опознали свою дочь Викторию ГАНЯ, пропавшую 24 апреля в городе Рудном".

Напомним, для поиска пропавшей девочки была создана специальная следственно-оперативная группа, привлечены волонтеры. Чуть позже полицией возбудили уголовное дело по статье 96 УК РК «Убийство». Оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого в совершении преступления продолжаются.