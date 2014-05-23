На Украине депутаты попросили выпустить обвиняемого в подготовке покушения на Путина
Источник: vesti.ru
Обвиняемый в подготовке покушения на президента России Владимира Путина Адам Осмаев, задержанный в 2012 году в Одессе, может в ближайшее время оказаться на свободе. Депутаты Верховной рады обратились к генпрокурору Украины Олегу Махницкому с просьбой пересмотреть результаты расследования. Об этом сообщила «Известиям» адвокат Адама Осмаева Ольга Черток.
По ее мнению, новые экспертизы, которые назначены Осмаеву, позволят доказать полную невиновность ее подзащитного.
В начале января 2012 года украинские и российские спецслужбы провели совместную спецоперацию по задержанию и ликвидации на территории Одессы группы террористов. По версии силовиков, в банду входили 28-летний гражданин Казахстана Илья Пьянзин, россиянине Руслан Мадаев и Адам Осмаев, находившийся с 2007 года в международном розыске за попытку покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. Тогда по подозрению в причастности к подготовке преступления были задержаны четверо, включая и Адама Осмаева. Однако через три дня его отпустили под подписку о невыезде, и он сразу же уехал в Лондон.
За границей Осмаев наладил связи с эмиссарами террориста Доку Умарова, которые впоследствии направили его на Украину. Здесь он должен был обучить «новых бойцов» Пьянзина и Мадаева минно-взрывному делу. После тренировок группа планировала перебраться в Россию и совершить несколько диверсий на объектах ТЭК, а затем взорвать кортеж президента.
Однако 4 января 2012 года в одесской квартире, где проживали террористы, произошел взрыв. Мадаев погиб, а Пьянзин получил ранения и был задержан. На допросе он признался, что входит в террористическую ячейку, которой руководит Осмаев. Последнего удалось арестовать спустя месяц. Cпецслужбы отследили его звонки из Одессы в Кабардино-Балкарию.
Служба безопасности Украины предъявила Осмаеву и Пьянзину обвинения в создании террористической организации и подготовке к теракту, а российская Генпрокуратура направила Украине запрос об их выдаче.
В августе 2012 года Илья Пьянзин был экстрадирован в Россию. В сентябре 2013-го Мосгорсуд приговорил его к 10 годам лишения свободы.
Выдача же Адама Осмаева российским правоохранительным органам была приостановлена Европейским судом по правам человека до рассмотрения его дела в украинских судах. 24 марта 2014 года его гражданская жена Амина Окуева потребовала у новых украинских властей его реабилитации. По ее мнению, в нынешней ситуации новые власти «должны его представить к правительственной награде и отпустить с почестями на все четыре стороны».
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!