Сегодня перед областным акиматом в Атырау стартовал автокараван«Жолдау - әр отбасына», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Главная цель акции - пропаганда послания президента «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее. avtokaravan1 На официальной церемонии старта автокаравана выступил акима Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ. - Мы должны разъяснить всем жителям нашей области о послании президента «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее». Довести идеи и мысли до каждой семьи в дальних уголках нашего региона. В составе вашей группы много опытных людей, надеюсь, что ваш автокараван достигнет поставленной цели. В добрый путь! - сказал Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ. В составе автокаравана около 60 человек - это творческие коллективы, медработники, специально подготовленные лекторы, представители этнокультурных объединений, известные спортсмены. Акция пройдет в два этапа. Начальный продлится до июня, второй этап предполагается в сентябре-октябре. За это время автокараван посетит 72 населенных пункта Атырауской области. Заказ на проведения этой акции на сумму около 10 млн тенге выиграл Атырауский областной филиал Союза писателей Казахстана. avtokaravan